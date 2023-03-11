Водночас позитивно громадяни країни-агресорки ставляться до Китаю, Індії та Туреччини.

Серед громадян РФ переважають негативні оцінки щодо США, Європейського Союзу та України.

Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру". Воно проводилось у лютому 2023 року.

За даними опитування, наразі ставлення росіян до США залишається переважно негативним - 73%. Водночас частка позитивних оцінок у лютому склала 14%, тоді як у листопаді минулого року була 18%.

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Наразі зменшується кількість росіян, які позитивно ставляться до України. У листопаді їх було 20%, однак вже зараз їх - 17%. Ще 69% (70% у листопаді) оцінюють нашу країну негативно.

До Європейського Союзу громадяни РФ також ставляться погано. Зокрема, лише 18% (у листопаді - 21%) респондентів ставляться до ЄС добре, а негативно - 69% (у листопаді – 68%).

Позитивно вони оцінюють тільки Китай, Індію та Туреччину.

Опитування росіян

Згідно з опитуваннями у лютому, 86,7% росіян готові терпіти продовження війни в Україні протягом найближчих двох років. Попри це, громадяни РФ не відчувають оптимізму з приводу майбутнього своєї країни

Варто додати, що 80% росіян вважають радянську епоху "хорошим часом".

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