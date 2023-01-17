Позиції Росії в усіх країнах, котрі потрапили до вибірки, впали в лютому 2022 року, коли вона почала вторгнення в Україну.

Вторгнення Росії в Україну завдало шкоди світовій репутації Москви, а більшість країн зберігають більш позитивне ставлення до України.

Про це свідчать результати глобального моніторингового опитування Morning Consult, пише Politico. Позиції Росії в усіх країнах, котрі потрапили до вибірки, впали в лютому 2022 року, коли вона почала вторгнення в Україну.

Зазначається, що симпатії до Росії, як правило, вищі в таких країнах "глобального Півдня", як Бразилія та Мексика, ніж у великих європейських країнах, США та Японії. Мексика наразі є єдиною країною у вибірці, яка має чистий позитивний рейтинг Росії (+5).

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Згідно з даними Morning Consult, що доросле населення у Великій Британії має найбільш негативне ставлення до Росії (-79 процентних пунктів), за ними йдуть мешканці Японії (-75). Серед країн ЄС негативно до Росії ставляться жителі Німеччини (-68), Франції (-68), Італії (-69) та Іспанії (-69).

Громадська думка США є дещо менш ворожою щодо Росії (-62). Це може бути пов'язане з тим, що, згідно з дослідженням, схвалення американської військової та економічної підтримки України, як правило, слабкіше серед прихильників республіканців.

Попри заплямовану репутацію Росії, опитування також демонструє, що підтримка України в світі не є одностайною. Зокрема, країни Азії, включаючи Китай, Малайзію та Саудівську Аравію, зберігають негативне ставлення до України.

Громадські настрої в таких країнах-членах ЄС, як Франція й Німеччина, що відіграють ключову роль у введенні санкцій проти Росії та наданні військової підтримки Україні, таокж не сприятливі для Києва. Хоча Росія набагато непопулярніша, доросле населення в цих країнах також мають негативне ставлення до України (-4 відсоткові пункти).

Репутація РФ

Як повідомляв УНІАН, росіяни стали частіше отримувати відмови в отриманні візи на в'їзд у Мексику. Все через почастішання спроб нелегального перетину американо-мексиканського кордону. За даними The New York Times, за 2022 фінансовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня) при спробі перетнути американо-мексиканський кордон було затримано 21 763 громадянина Росії. Це майже в 50 разів більше, ніж було в 2020 році.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мексика загалом посіла нейтральну позицію. У вересні президент Мексики виступив з пропозицією встановити в усьому світі, зокрема і в Україні, перемир'я на 5 років. В офісі президента України цю ініціативу розкритикували.

Також відомо, що країни Шенгенської угоди після посилення вимог до туристів з Росії через війну в Україні практично перестали видавати росіянам візи на термін більше року.

Зазначається, що в 2022 році потік російських туристів до Європи вупав на 90%. Одними з основних причин такого зниження були названі логістичні труднощі і транспортні витрати, які виросли в три-чотири рази.

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