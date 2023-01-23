Кожен соняшник символізує день російської окупації.

На площі Flatiron Plaza у Нью-Йорку з'явилася інсталяція з 335 соняшників - по одному на кожен день вторгнення Російської Федерації в Україну.

Вона встановлена в рамках кампанії "Єдина Україна" до Національного Дня Соборності, пише Unify Ukraine Campaign. З 19 по 22 січня жителі міста і туристи могли відвідати сад соняшників і підтримати боротьбу України за звільнення своєї країни.

Відвідувачі фотографуються на тлі саду соняшників і діляться знімками в соціальних мережах з хештегом #UnifyUkraine.

Підтримка України в США

Нагадаємо, що в жовтні Reuters/Ipsos провели в США опитування щодо підтримки України. За їхніми даними, майже три чверті громадян вважають, що Штати повинні продовжувати це робити, незважаючи на ядерні загрози Росії.

Раніше в США випустили срібні інвестиційні монети з українською символікою. Їх створили за мотивами ескізу художника Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде".

Як сообшал УНІАН, в штаті Нью-Йорк фермери створили на кукурудзяному полі гігантський лабіринт зі слів "We stand with Ukraine".

Влітку стало відомо, що у Вашингтоні співробітник російського посольства розтоптав соняшники, які принесли до будівлі діти.

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