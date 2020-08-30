Отрута як аргумент влади. Як і навіщо Путін отруїв Навального

На Заході не припиняються розмови про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Як це сталося, чи дають лікарі позитивний прогноз щодо його одужання та навіщо Кремлю труїти опозиціонера з дозволеної опозиції?

До посадки на літак залишалося ще зо півгодини. Навальний устигає заскочити у кафе аеропорту й, нічого не підозрюючи, випити гарячого чаю. Дводенний візит до Томська завершився. Він повертався додому, у Москву, у гарному настрої та доброму здоров’ї. Принаймні, так було, допоки літак не здійнявся у небо. Помітивши у салоні відомого опозиціонера, пасажири намагаються зафільмувати кілька кадрів. І… на відео потрапляють страшні крики від болю. Кажуть, це кричав саме Навальний. Незадовго після злету йому стало зле. На відзнятих кадрах видно, як салоном бігають медики…

Коли лікарі зрозуміли, що справа серйозна, літак екстрено приземляють в Омську. Політика, вже напівживого, госпіталізували, ввели у стан штучної коми та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Соратники Навального підозрюють, що отруту підсипали саме у той єдиний стаканчик чаю, який випив опозиціонер того дня перед вильотом з Томська. Та насправді, усе могло розпочатися ще до аеропорту. Як згодом з’ясувалося, у Томську політик жив у готелі, власником якого начебто є колишній силовик. Чому томський штаб Навального саме там поселив свого лідера – питання відкрите. У те, що серед своїх є зрадник, не вірять. Не зрозуміло й інше. Чому, коли він завжди був під пильним оком ФСБешників, перед самим замахом стеження за Навальним тимчасово припиняється. Люди в штатському знову з’являються вже в Омську, біля лікарні.

Коли у головного лікаря омської лікарні Олександра Мураховського запитали, що за люди «в штатському» працювали на території ввіреного йому медзакладу, він відповів: «Не може сказати, хто це був… В моєму кабінеті було багато людей. Як ви сказали, він [Навальний] пацієнт політичний. Вони прийшли. Спитали, чи все нормально, і поїхали. Просто поцікавились й усе».

Та от тільки під цим «поцікавилися», схоже, просто замітають сліди. До Навального нікого не підпускають. Того, хто намагається наблизитися, бодай, до холу лікарні, силою виштовхують. Фахівці одразу двох лабораторій у Москві та Томську запевняють, що ніяких токсичних речовин у крові пацієнта немає. Лікарі, на прохання родичів та соратників відправити політика на лікування до Німеччини, різко твердять: «Пацієнт не транспортабельний». І дарма, що німці вже підготували свій медичний літак до відправки в Омськ, бо певні, що перевозити Навального можна й це безпечно. Москва продовжувала брехати.

«Ми відразу запрошували, але німецькі лікарі не відразу вважали це за доцільне. І ми знаємо, що він дійсно був готовий до вильоту раніше, але пілоти потребували відпочинку. І тому якийсь час чекали…», - заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Цікаво, що оті кілька годин відпочинку для пілотів, на яких наполягала Москва, Навальному могли коштувати життя. Трохи пришвидшив процес позов родичів та соратників російського опозиціонера до Європейського суду з прав людини.

«Лунали якісь абсолютно абсурдні пояснення, приміром, що підніметься кров’яний тиск. Це ж ахінея. Навальний був здоровим, міцним чоловіком. Й раптом він на межі смерті. Питання не лише в тому, аби зберегти йому життя. Треба зберегти йому розум та повернути до нормального життя», - переконаний голова фонду «Кіно заради миру» Яка Бізіл, який організував перевезення Навального з Омська до Берліна.

На відміну від російських колег, німці в крові Навального отруту виявили . Кажуть, належить вона до групи інгібіторів холін-естерази. Тепер залишається з’ясувати, що ж саме це була за речовина. По допомогу німецькі лікарі звернулися до британських колег, які розслідували отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері. А також до болгарських колег, які займалися отруєнням бізнесмена Омеляна Гебрева (він постачав зброю до України й Росії це дуже не подобалося).

Медики кажуть, що отрути, які підсипали Скрипалям, Гебреву та Навальному, схожі між собою. В їхній склад входять зарин, інсектициди та нервово-паралітичні токсини. Й не обов’язково їх підсипати у чай чи додавати до їжі. Інколи достатньо просто бризнути на шкіру жертви.

«Яким би чином ви не вводили ці речовини, вони будуть всмоктуватися. Це може бути порошок, так звана бінарна хімічна зброя, як у випадку Скрипалів… Коли дві нетоксичні або малотоксичні речовини поєднують в розчині, внаслідок взаємодії вони перетворюються в отруту, і їх розпорошують, приміром, на ручку дверей, на зап’ястя чи шию, або підсипають в чай», - каже експерт з біохімічної токсикології у Королівському коледжі Лондона Річард Парсонс.

Класичною протиотрутою для знешкодження таких токсинів є атропін. Саме ним зараз і лікують Навального. Загроза життю вже начебто минула. А от на реабілітацію можуть піти роки. Й те, що пацієнт повністю одужає, ніхто не гарантує. Адже навіть після розпаду токсинів, рештки в організмі залишаються. Саме вони поступово руйнуватимуть усе зсередини, навіть коли здається, що недуга відступила. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський навіть заявив, що, у разі смерті Навального, планує підіймати питання похорон на цвинтарі, де покояться «чорнобильці». Або ж можна залишити його в Німеччині: «Назад ми його не приймемо. Й інваліда Навального назад не приймемо. Забудьте про нього. З ним все скінчилось. Він – агент Заходу».

Насправді Навальний в Росії належав до дозволеної опозиції. Про Крим, наприклад, говорив дуже толерантно для Кремля. Утім, кілька разів потрапляв за ґрати. Очолював фонд боротьби з корупцією. Одне з найвідоміших його розслідувань – про яхти, олігархів та дівчат – спричинило міжнародний скандал. Пам’ятаєте історію про ескорт-дівчину Настю Рибку, затриману в Таїланді на секс-тренінгу? Завдяки її балакучості та фонду Навального вдалося прослідкувати корупційні зв’язки високопосадовця Сергія Приходька та бізнесмена Олега Дерипаски, й простежити американський слід, який вів до екс-піарника Трампа Пола Манафорта...

Отруєння Навального для Кремля може спричинити нову лавину санкцій. Їх уже обдумують у США та Євросоюзі. Чекають лише остаточних висновків медиків. Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, який раніше виступав за діалог з Путіним, навіть заговорив про припинення стратегічного партнерства з Росією. Жорстко висловлюється й прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон: «Ви тільки погляньте на це! Людей, які втекли від російського режиму, труїли просто тут, у нас. Ми бачили, що сталося з Олександром Литвиненком, Сергієм та Юлією Скрипалями. Тепер просто найнезвичайніша річ – отруєння головного внутрішнього опонента Путіна. Ви маєте себе запитати: «Що це коїться?» Має бути прозоре розслідування й ті, хто несе відповідальність, мають бути покарані».

Однак у Москві й далі твердять, що підстав для порушення кримінальної справи щодо отруєння Навального немає. Схоже, у Кремля страх перед протестами , які міг би здійняти Навальний за прикладом білорусів, значно більший, аніж перед санкціями. Адже Хабаровськ протестує вже 50-ий день поспіль. Й причин повстати іншим регіонам у Росії більш ніж достатньо.

Роман Сизченко