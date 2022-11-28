Адвокат зазначив, що очікується повний токсикологічний звіт від фахівців з США.

Стан колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, різко погіршився. В його організмі виявили сліди смертельної отрути.

За словами адвоката політика Шалва Хачапурідзе, через стан Саакашвілі його швидше за все привезуть до зали суду в інвалідному візку, тому що він не може пересуватися самостійно. Вперше за кілька місяців грузинського політика можна буде побачити на публіці.

Крім того, адвокат зазначив, що очікується токсикологічний звіт від фахівців з США, але вже зараз відомо, що в організмі Саакашвілі знайшли сліди небезпечної отрути.

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"Аналіз ще не надійшов, він прийде сьогодні, але після телефонної розмови з'ясувалося, що в результаті дослідження було виявлено нову речовину-миш'як", - цитує Хачапурідзе телеканал Mtavari.

Раніше повідомлялося, що в організмі Саакашвілі виявили важкі метали - ртуть, вісмут та барій.

Довідка УНІАН. Миш'як та ряд його сполук отруйні і канцерогенні. При цьому смертельна доза для людини становить 50-170 мг.

Можливе отруєння Саакашвілі - що відомо

Адвокат Міхеїла Саакашвілі заявив, що його могли отруїти, а це пояснює його проблеми зі здоров'ям. Тоді мати політика Гіулі Аласанія заявила, що в організмі знайшли підвищений вміст важких металів – ртуті, барію, талія.

У пенітенціарній службі Грузії заявили, що не отримували ні від кого офіційних документів, підтверджуючих заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час утримання під вартою.

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