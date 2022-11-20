У службі з виконання покарань наголосили, що не отримували ні від кого офіційних документів про відповідні експертизи.

У Пенітенціарній службі Грузії прокоментували заяву адвоката і матері екс-президента Михеїла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту, на що вказують результати експертизи.

У службі з виконання покарань наголосили, що не отримували ні від кого офіційних документів, які б підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.

"Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необгрунтованої інформації", - йдеться у заяві.

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Ймовірне отруєння Саакашвілі

Адвокат Саакашвілі заявив про отримання результатів експертизи, які підтверджують, що екс-президента могли отруїти після арешту, і пояснюють його проблеми зі здоров’ям.

За його словами, результати експертизи опублікують через два дні, а на даному етапі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що йдеться про підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, таллію.

Міхеїл Саакашвілі в Грузії

Міхеїла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним в'язнем.

Одразу після затримання екс-президент оголосив голодування, а 19 листопада погодився його припинити. Саакашвілі стверджував, що під час перебування під вартою його катували. Після тривалого голодування затриманий перебував у важкому стані, і через це його перевезли з руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

Наприкінці грудня Саакашвілі знову перевезли до Руставської пенітенціарної установи №12.

У лютому цього року Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження під час ув'язнення в Грузії. А 30 липня адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що той має намір піти з політики.

8 листопада стало відомо, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі хворий на туберкульоз.

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