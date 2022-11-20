Адвокат колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі заявив про отримання результатів експертизи, які підтверджують, що його після арешту отруїли.
За словами адвоката, це пояснює проблеми Саакашвілі зі здоров’ям, передає "Новости-Грузия".
"Усі хвороби, які є у Саакашвілі, усі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли, інакше його хвороби так не розвивались би", - заявив адвокат Валерій Гелбахіані.
За його словами, результати експертизи опублікують через два дні, а на даному етапі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що йдеться про підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, таллію.
Адвокат додав, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння - чи це було ще у в’язниці, чи після переведення у клініку "Вівамед", де Саакашвілі перебуває останні кілька місяців.
Представники грузинської влади поки не коментували цю заяву. Раніше у владі Грузії неодноразово казали у відповідь на заяви про твердження про тривожний стан здоров’я Саакашвілі, що він не викликає особливого занепокоєння і він у клініці отримує всю необхідну допомогу.
Прихильників екс-президента закликають цього тижня виходити на протест з вимогою переведення його на лікування за кордон.
Міхеїл Саакашвілі в Грузії
Міхеїла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.
У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним в'язнем.
Одразу після затримання екс-президент оголосив голодування, а 19 листопада погодився його припинити. Саакашвілі стверджував, що під час перебування під вартою його катували. Після тривалого голодування затриманий перебував у важкому стані, і через це його перевезли з руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.
Наприкінці грудня Саакашвілі знову перевезли до Руставської пенітенціарної установи №12.
У лютому цього року Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження під час ув'язнення в Грузії. А 30 липня адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що той має намір піти з політики.
8 листопада стало відомо, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі хворий на туберкульоз.