Адвокат додав, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння.

Адвокат колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі заявив про отримання результатів експертизи, які підтверджують, що його після арешту отруїли.

За словами адвоката, це пояснює проблеми Саакашвілі зі здоров’ям, передає "Новости-Грузия".

"Усі хвороби, які є у Саакашвілі, усі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли, інакше його хвороби так не розвивались би", - заявив адвокат Валерій Гелбахіані.

За його словами, результати експертизи опублікують через два дні, а на даному етапі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що йдеться про підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, таллію.

Адвокат додав, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння - чи це було ще у в’язниці, чи після переведення у клініку "Вівамед", де Саакашвілі перебуває останні кілька місяців.

Представники грузинської влади поки не коментували цю заяву. Раніше у владі Грузії неодноразово казали у відповідь на заяви про твердження про тривожний стан здоров’я Саакашвілі, що він не викликає особливого занепокоєння і він у клініці отримує всю необхідну допомогу.

Прихильників екс-президента закликають цього тижня виходити на протест з вимогою переведення його на лікування за кордон.

Міхеїл Саакашвілі в Грузії

Міхеїла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним в'язнем.

Одразу після затримання екс-президент оголосив голодування, а 19 листопада погодився його припинити. Саакашвілі стверджував, що під час перебування під вартою його катували. Після тривалого голодування затриманий перебував у важкому стані, і через це його перевезли з руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

Наприкінці грудня Саакашвілі знову перевезли до Руставської пенітенціарної установи №12.

У лютому цього року Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження під час ув'язнення в Грузії. А 30 липня адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що той має намір піти з політики.

8 листопада стало відомо, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі хворий на туберкульоз.

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