Раніше у політика підозрювали коронавірус, проте діагноз не підтвердився.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі хворий на туберкульоз.

Про це заявив його адвокат Шалва Хачапурідзе, передає Грузія Онлайн.

"З Німеччини прийшли відповіді, у Міші встановлена деменція і туберкульоз. Навіть Міша поки про це не знає, вперше кажу громадськості", - заявив Хачапурідзе.

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Нагадаємо, що екс-президент проходить лікування в тбіліській клініці. В останні дні у нього відзначалася висока температура, проте встановити причини не вдалося. Припускалося, що у нього коронавірус, проте тести спростували це припущення.

Міхеїл Саакашвілі в Грузії

Міхеїла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним в'язнем.

Одразу після затримання екс-президент оголосив голодування, а 19 листопада погодився його припинити. Саакашвілі стверджував, що під час перебування під вартою його катували. Після тривалого голодування затриманий перебував у важкому стані, і через це його перевезли з руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

Наприкінці грудня Саакашвілі знову перевезли до Руставської пенітенціарної установи №12.

У лютому цього року Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження під час ув'язнення в Грузії. А 30 липня адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що той має намір піти з політики.

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