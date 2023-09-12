Раніше в країні було зафіксовано падіння російських дронів.

Після численних російських атак по українських портах та падіння дронів РФ на території Румунії, країна починає будівництво укриттів мешканців села, розташованого на березі Дунаю.

Про це пише румунське видання Digi24. Зокрема, велику кількість військових та машин із будівельними матеріалами помітили на території громади Чаталкіой.

Відомо, що минулого тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії схвалив будівництво укриттів для мешканців сіл над Дунаєм. Крім того, у разі загрози людям будуть надсилати сповіщення.

Відео дня

Пізншіе румунське Міністерство національної оборони заявило, що в населеному пункті Плауру, де і було зафіксовано падіння дрона, починають будівництво двох укриттів для населення. Участь у цьому процесі беруть 50 військових, також залучено 20 одиниць техніки.

Видання пише, що для зведення стін буде використано бетонні конструкції. Передбачається, що укриття будуть розміром 9,6 на 2 метри та висотою 1,5 метра. Примітно, що у населеному пункті проживає усього кілька десятків людей.

Падіння дронів РФ у Румунії

4 вересня під час атаки РФ по портовій інфраструктурі Одеської області один з ударних дронів окупантів впав на території Румунії. Спочатку влада країни це не визнавала, проте кілька днів потому румунське Міноборони заявило, що виявило в районі Плауру уламки російського дрона.

Президент Румунії Клаус Йоханніс сказав, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни. Згодом країна повідомила про падіння російського дрона союзників по НАТО. Пізніше у Румунії виявили уламки ще одного російського дрона.

Вас також можуть зацікавити новини: