Йоханніс назвав це "неприпустимою ситуацією" і серйозним порушенням суверенітету країни.

Президент Румунії Клаус Йоханніс назвав падіння російського дрона на території країни "неприпустимою ситуацією" і серйозним порушенням суверенітету.

Як повідомляє Digi24, Йоханніс заявив, що якщо підтвердиться знаходження уламків російського безпілотника на території Румунії, це буде "серйозне порушення".

"Якщо підтвердиться, що компоненти належать російському безпілотнику, така ситуація буде неприпустимою і серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", - сказав він.

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При цьому він заявив, що Румунія дуже добре захищена з боку НАТО і тому може відчувати себе в безпеці.

"Повторюю: всередині НАТО ми дуже добре захищені, А Румунія користується надзвичайно сильними гарантіями безпеки, найсильнішими за всю нашу історію", - заявив Йоханніс.

Крім того, прес-секретар Міністерства оборони Костянтин Спину повідомив Digi24, що Румунія вживе додаткових заходів щодо забезпечення безпеки повітряного простору країни.

Падіння російських дронів на території Румунії

4 вересня Росія в черговий раз атакувала південь Одеської області. У Держприкордонслужбі заявили, що на території Румунії впали і здетонували "шахеди". При цьому офіційний Бухарест цю інформацію спростував, незважаючи на заяви українських прикордонників про наявність фотодоказів. Як заявляв глава МЗС України Дмитро Кулеба, Румунія уникає ескалації, оскільки не хоче бути втягнутою в безпосередній конфлікт.

Однак через два дні міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що виявлено уламки російського безпілотника, що розбився в Румунії.

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