В суботу на території Румунії знайшли уламки чергового російського дрона.

Румунія втомилася від нахабства РФ й розпочала дипломатичний тиск через виявлення уламків дронів на своїй території. Як відомо, черговий фрагмент вбивчої зброї знайшли в суботу, 9 вересня.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Румунії терміново викликало тимчасового повіреного у справах Росії для розмови, пише Reuters.

"Повірений у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", - йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі державний секретар зі стратегічних питань Румунії Юліан Фота висловив незадоволення Бухаресту з приводу порушення повітряного простору Румунії та виявлення подібних "сюрпризів" на своїй території, поблизу кордону з Україною.

Йдеться про "фрагменти безпілотників, схожі на ті, які використовують російські війська в агресії проти України", згадував він.

Президент Румунії відреагував на ворожі дії Росії

Нагадаємо, в суботу, 9 вересня, одним з перших на черговий інцидент з виявленням уламків дронів РФ відреагував лідер країни Клаус Йоганніс.

Зазначимо, що це не перший випадок тижня, коли Бухарест умовно став жертвою російської агресії. 4 вересня один з ударних БПЛА також знайшли неподалік від кордону, біля румунського села Плауру. Тоді влада спершу "замовчувала" цей факт, але потім змінила риторику.

Так, Клаус Йоганніс ще тоді назвав подібний інцидент "неприпустимою ситуацією". Вже в рамках вчорашньої заяви він вказав, що повідомить про інцидент генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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