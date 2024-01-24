Наразі США роблять "усе можливе" для того, щоб з’ясувати деталі інциденту та "отримати більше інформації".

Сполучені Штати Америки наразі "не мають підтвердження того, хто міг перебувати на борту російського літака Іл-76", який розбився 24 січня під Бєлгородом. Про це повідомив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, наразі США роблять "усе можливе" для того, щоб з’ясувати деталі інциденту та "отримати більше інформації". Зокрема, Кірбі заявив, що США "бачили повідомлення, але не можуть підтвердити їх".

"Ми бачили повідомлення, ми намагаємося отримати інформацію, але з мого боку було б необачно робити припущення. Ми не знаємо, наскільки достовірними є ці повідомлення. Україна говорить одне, Росія інше, ми знаємо недостатньо", - сказав він.

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Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом - деталі

Сьогодні вранці в РФ в Бєлгородській області впав військовий транспортний літак Іл-76. Російська сторона заявила, що на борту загинуло понад 70 осіб і нібито це були українці, яких готували на обмін.

Увечері Генштаб ЗСУ заявив, що Збройні Сили України продовжать знищувати військовотранспортні літаки РФ, які доставляють до Бєлгорода ракети для обстрілу Харківської області.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що на сьогодні планувався обмін полоненими, який не відбувся.

Згодом стало відомо, що президент Зеленський скасував заплановані поїздки у регіони до з'ясування обставин падіння літака ІЛ-76 в Росії.

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