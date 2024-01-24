Глава держави відмінив регіональну поїздку до центральних областей та заборонив проводити зустрічі з метою привітання його з днем народження.

Президент України Володимир Зеленський скасовує зустрічі та чекає на з'ясування обставин падіння військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області Російської Федерації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела в Офісі президента та обласних військових адміністрацій.

Зокрема, глава держави "до зʼясування обставин падіння літака скасував регіональну поїздку до центральних областей". Крім того, глава держави "заборонив призначати на завтра зустрічі для привітань із днем народження".

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Як відомо, 25 січня Зеленський відзначатиме свій 46-й день народження.

Падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області - деталі

Сьогодні вранці в РФ в Бєлгородській області впав військовий транспортний літак Іл-76. Російська сторона заявила, що на борту загинуло понад 70 осіб. Майже всі вони - українці, яких готували на обмін. Міноборони України заявило, що наразі не може підтвердити, що причиною падіння Іл-76 стала атака Сил оборони.

Увечері Генштаб ЗСУ заявив, що Збройні Сили України продовжать знищувати військовотранспортні літаки РФ, які доставляють до Бєлгорода ракети для обстрілу Харківської області. Також зазначалося, що зафіксована інтенсивність обстрілів Харківщини російськими окупантами прямо пов'язана зі зростанням кількості військовотранспортних літаків, які останнім часом слідували до аеродрому Бєлгорода.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що на сьогодні планувався обмін полоненими, який не відбувся. У той же час, українська розвідка не має поки достовірної і вичерпної інформації з приводу того, хто саме був на борту російського літака.

Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, російські полонені були вчасно доставлені на обумовлену "точку", де вони перебували в безпеці. Розвідники наголошують, що РФ не інформувала Україну про кількість транспортних засобів, маршрути та форму доставки полонених.

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