Щоденна інтенсивність обстрілів Харківщини російськими окупантами повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що направлялися до аеродрому Бєлгорода.

Збройні сили України продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", - відзначили у Генштабі.

У цьому зв'язку, сказано, що зафіксована інтенсивність обстрілів Харківщини російськими окупантами прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

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"З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - наголосили у Генштабі.

Там запевнили, що Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців.

"Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України", - відзначається у повідомленні.

У зв'язку з цим, лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.

Зокрема, росіянами було застосовано:

-26 ЗКР С-300;

-3 БР "Іскандер-М".

"Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків", - сказано у повідомленні.

Вварія Іл-76 під Білгородом - деталі

Як повідомляв УНІАН, у Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. За даними російських ресурсів, на борту літака, ймовірно, загинули 74 людини. Літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого.

Росіяни стверджують, що катастрофі ІЛ-76 передували два потужні вибухи в повітрі. У Мінборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

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