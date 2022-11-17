Відповідальність за інцидент лежить на Росії.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальність за падіння ракет на село Переводів у Польщі, що спричинило за собою загибель людей, лежить на Російській Федерації.

Як пише CTV News, канадський прем'єр під час розмови з журналістами в кулуарах саміту G20 наголосив на необхідності проведення належного розслідування інциденту. За його словами, необхідно зібрати факти, щоб "точно підтвердити, що сталося".

"Абсолютно ясно одне, чи була це пряма або непряма відповідальність – Росія несе відповідальність за те, що сталося", – наголосив Трюдо.

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Він додав, що незалежно від підсумків цього розслідування "ми знаємо, що відповідальність за всі смерті – і не тільки в останні кілька днів, а протягом місяців – лежить повністю на Володимирі Путіні".

Падіння ракет у Польщі: що відомо

15 жовтня в польському селі Переводів впали дві ракети російського виробництва. В результаті інциденту загинули люди. Зазначається, що це сталося під час масованого обстрілу Росією території України.

Пізніше з'явилася інформація про те, що ракети могли бути випущені українською ППО, яка відбивала російську атаку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг наголосив, що навіть якщо це була ракета української ППО, провини України в цьому немає. Він додав, що Росія несе повну відповідальність за те, що трапилося, оскільки продовжує незаконну війну проти України.

Аналогічну заяву зробили в США. Прес-секретар Ради національної безпеки Едріенн Уотсон зазначила, що повну відповідальність за інцидент США покладають на Росію.

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