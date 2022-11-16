Україна мала і має право на самооборону, підкреслили у Вашингтоні.

Ракета, яка впала ввечері 16 листопада на території Польщі, була, найімовірніше, результатом роботи української ППО. Але в кінцевому підсумку повну відповідальність несе Росія.

Як йдеться у заяві прес-секретаря Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон на сайті Білого дому, Вашингтон повністю довіряє розслідуванню обставин події польських правоохоронців.

"Ми не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, найімовірніше, був результатом ракети української ППО, яка, на жаль, приземлилася в Польщі. Ми продовжуватимемо прозоро оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією, коли вона надійде. Ми також продовжимо підтримувати тісний контакт з українцями з приводу будь-якої інформації, яка у них є, щоб доповнити картину", - повідомила Уотсон.

Повну відповідальність за подію США покладають на Росію.

"Проте, якими б не були остаточні висновки, ясно, що врешті відповідальність за цей трагічний інцидент несе Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження цивільної інфраструктури. Україна мала і має право на самооборону", - підкреслили в США.

США ще раз висловлюють солідарність з народом України і приносять співчуття у зв'язку з втратами, які українці зазнали в результаті російських варварських ударів.

Ракета влучила в Польщу: що відомо

Вчора ввечері, 15 Листопада, польські ЗМІ повідомили про вибухи на фермі в Люблінському воєводстві за 8 км від України та двох загиблих. На місце інциденту прибули військові та правоохоронці. Агентство AP з посиланням на джерела в американській розвідці писало про падіння російських ракет на території Польщі.

Падіння ракет відбулося на тлі найбільшого масованого удару Росії по Україні. Під вогонь ворога, зокрема, потрапила і Львівська область, яка межує з Польщею.

У Росії всі звинувачення заперечували, традиційно заявляючи про "провокації".

Сьогодні, 16 листопада, в МЗС Польщі заявляли, що йдеться про ракету російського виробництва. Президент Дуда пізніше поінформував, що немає точної інформації, хто саме запустив ракету.

Американський президент Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, що впала в Польщі, була випущена з Росії. Разом з тим в США також розглядають версію, що ракети були випущені українськими ППО.

У Польщі не вважають ракетну атаку навмисним нападом. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, РФ несе повну відповідальність за атаки. Альнс розгорне сили ППО на східному фланзі.

Вас також можуть зацікавити новини: