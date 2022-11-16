Президент вчергове закликав допустити українських фахівців до роботи міжнародного слідства та надати їм доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху.

Президент України Володимир Зеленський закликав встановити всі деталі падіння ракети в Польщі.

"Звичайно, одне з головних питань на Радбезі ООН – ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт", - наголосив президент у вечірньому відеозверненні.

Саме тому, на його думку, необхідно, щоб українські фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб Україна отримала доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху.

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"Вся наша інформація – у повному доступі, ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, із тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що ще вночі говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою, висловив йому свої співчуття, адже російська агресія забрала життя двох громадян Польщі.

Глава держави закликав хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх, чиї життя забрала ця російська війна - як громадян України, так і громадян Польщі.

Падіння ракети у Польщі: деталі інциденту

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, яка тривала майже 4 години.

Ввечері того ж дня стало відомо, що у Польщі, неподалік кордону з Україною, в селі Пшеводув дві ракети впали на території сільгосппідприємства. Загинули двоє людей.

Сьогодні, 16 листопада, за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна хоче долучитися до вивчення інциденту з падінням ракет у Польщі і готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

Також Данілов зазначив, що Україна просить партнерів надати інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про падіння у польському селі ракети української системи ППО.

Крім того, за його словами, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Держприкордонслужби.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не мають підтверджень підготовки Росією зумисної ракетної атаки на Польщу. За його словами, у прикордонному з Україною польському селі Пшеводув упала ракета української системи ППО, але відповідальність за це несе Росія, яка обстрілювала українські міста і критичну інфраструктуру в Україні.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається, що у Польщі впала російська ракета.

Водночас, у США заявили, що за падіння ракети в Польщі відповідальною є саме РФ, яка запустила шквал ракет по Україні.