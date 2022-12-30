Пєсков заявляє, що цей інцидент "викликає занепокоєння".

Росія, яка намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України, не змогла не прокоментувати падіння ракети на території РБ. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що цей інцидент "викликає крайню стурбованість".

Про це "права рука" Путіна заявив у коментарі росЗМІ. Він, як і білоруська пропаганда, стверджує, що впала ракета — українська.

"У будь-якому випадку це та подія, яка викликає крайню стурбованість, — не тільки у нас, але й у наших білоруських партнерів", - заявив Пєсков. Він додав, що цей інцидент "викликає занепокоєння".

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Падіння ракети в Білорусі 29.12.2022

29 грудня в білоруському Міноборони заявили, що вони збили українську ракету на своїй території під час масованого обстрілу Росією України. Через день у Мінську вже заявили, що збита ракета - навмисна провокація ЗСУ.

У Міністерстві оборони України заявили про готовність до участі в розслідуванні інциденту з падінням ракети С-300 в Білорусі під час масованої ракетної атаки росіян.

У Білорусі заявили, що викликали до МЗС посла України Ігоря Кизима, якому був заявлений рішучий протест через нібито українську ракету.

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