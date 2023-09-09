Президент Румунії вже повідомив про цей факт генерального секретаря НАТО.

В Румунії виявили уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовує Росія.

Як повідомляють румунські ЗМІ, фрагменти дрона виявили в районі прикордонного села Плауру, повіту Тульча, яке знаходиться зовсім поруч з портом Ізмаїл. Пошукова місія почалася після отримання інформації від місцевої влади про можливе перебування елементів безпілотника приблизно в 2,5 кілометрах на південний схід від села.

Президент Румунії Клаус Йоханніс в соцмережі Х (Twitter) підтвердив виявлення уламків дронів, "аналогічних тим, які належать дронам, використовуваним російською армією" і додав, що повідомив про цей факт генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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"Я рішуче засудив це порушення нашого суверенного повітряного простору, яке становить загрозу для румунських громадян, які перебувають у цьому районі", - заявив Йоханніс.

Він додав, що генсек НАТО висловив повну солідарність Альянсу і союзників з Румунією, а також знову підтвердив, що країна повністю захищена і має "найвищі гарантії безпеки в історії".

Російські дрони на території Румунії

Останнім часом Росія збільшила атаки на порти Одеської області, і російські дрони залітають навіть на територію сусідньої Румунії.

Так, 4 вересня один з ударних БПЛА впав на території Румунії біля прикордонного села Плауру.

Влада Румунії спочатку заперечувала цей факт, але пізніше визнала падіння уламків. Президент країни Клаус Йоханніс заявив, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни і зазначив, що повідомив про факт падіння безпілотника НАТО.

Пізніше повідомлялося, що Румунія планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон.

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