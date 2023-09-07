Село Плауру розташоване біля кордону з Україною не більше ніж за 300 метрів від порту Ізмаїл.

Мер комуни Чааталкьой в Румунії обговорив з міністром оборони країни можливість евакуювати жителів села Плауру, біля якого кількома днями раніше знайшли уламки російського безпілотника.

Як повідомляє Digi24, село розташоване біля кордону з Україною, не більше ніж за 300 метрів від порту Ізмаїл, який останнім часом піддається масованим атакам російських дронів.

"Тудор Чернега звернувся до влади з проханням підтримати жителів села Плауру, які вже більше місяця повідомляють, що російські дрони, що атакують український порт Ізмаїл, пролітають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько до міста", - йдеться в повідомленні.

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Мер комуни зазначив, що бажаючі евакуюватися будуть забезпечені харчуванням і житлом, як і українські біженці. У той же час не всі жителі хочуть їхати, тому евакуація буде добровільною.

"В ході зустрічі з міністром оборони я також врахував можливість добровільного переміщення. Мені залишається зв'язатися з місцевими жителями, а бажаючі переселитися добровільно - будуть забезпечені такими ж умовами, як і українці, проживанням і харчуванням. Я вважаю, що таке ж напруження, викликане війною, відчувають і жителі села Плауру", - заявив мер комуни.

Російські атаки на кордоні з Румунією

Останнім часом Росія посилила атаки на українську портову інфраструктуру поруч з румунським кордоном.

Під час дронової атаки по портах Одеси 4 вересня один з ударних БПЛА впав на території Румунії. Влада країни спершу відмовлялися визнавати факт падіння, але через два дні все ж підтвердила виявлення уламків російського дрона в районі Плауру в повіті Тулча

Того ж дня президент країни Клаус Йоханніс заявив, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни. При цьому він підкреслив, що Румунія в безпеці і дуже добре захищена з боку НАТО.

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