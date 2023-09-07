Зазначається, що країни блоку висловили рішучу солідарність з Румунією.

Румунія поінформувала партнерів по НАТО про падіння фрагментів російського дрона на своїй території. Це сталося на засіданні Північноатлантичної ради в середу, 6 вересня.

"У заяві НАТО наголошується, що Румунія поінформувала союзників по НАТО про інцидент з дроном росіян на сьогоднішньому засіданні Північноатлантичної ради", – написав журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соціальній мережі X (раніше – Twitter).

За його словами, країни Альянсу висловили "рішучу солідарність" з Румунією.

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"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і підтримуємо тісний контакт з нашим союзником Румунією", – процитував він заяву НАТО.

Падіння дрона РФ в Румунії

Під час дронової атаки РФ по портах в Одеській області 4 вересня один з ударних БПЛА впав на території Румунії. Влада країни визнала це не відразу.

Зокрема, президент Румунії Клаус Йоханніс 5 вересня заявив, що на їхню територію не падали ні уламки, ні самі російські безпілотники.

Вже 6 вересня румунське Міністерство оборони підтвердило, що виявило уламки російського дрона в районі Плауру в повіті Тулча.

Того ж дня президент країни Клаус Йоханніс заявив, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни. При цьому він наголосив, що Румунія в безпеці і дуже добре захищена з боку НАТО.

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