Один із сенаторів зазначив, що разом із кількома колегами під час групового дзвінка обговорили ініціативу, яка набирає "значного імпульсу".

Сенатори від Республіканської партії заявили, що говорили з колишнім президентом Дональдом Трампом про його пропозицію надати допомогу Україні у вигляді позики з певними умовами. Розмова відбулась 12 лютого, безпосередньо перед тим як Сенат схвалив законопроект з допомогою Україні, пише The Hill.

"Нас була група, і ми люб’язно обговорювали, щоб зрозуміти, що він думає, і чи він серйозно ставився до цього, бо якщо так, то давайте з’ясуємо, як насправді це зробити. І це була справді чудова розмова", – заявив сенатор Маркуейн Маллін.

Сенатор Кевін Крамер сказав, що він також спілкувався з Трампом разом із кількома членами під час групового дзвінка про цю ідею, яка набирає "значного імпульсу".

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Однак ця ідея вже зустріла несприйняття серед деяких інших сенаторів, зокрема Кріса Мерфі. Ідея також наштовхнулась на опір на конференції Республіканської партії в Сенаті.

"У випадку з Україною, наприклад, вони б не змогли це заплатити, якби їхня економіка була зруйнована. Це фіговий листок", – сказав Ромні.

За словами журналістів, затверджений Сенатом законопроект передбачає, що близько 26 мільярдів доларів США підуть на поповнення запасів американської зброї та боєприпасів, наданих Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Перипетії в США навколо допомоги Україні

Раніше УНІАН писав, що колишній президент США Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що гроші потрібно даватися у борг. Сенатор США Ліндсі Грем, який раніше завжди мав проукраїнську позицію, підтримав таку ідею.

Не дивлячись на такі заяви, Сенат США 13 лютого остаточно підтримав законопроект, який передбачає у 2024 році більш ніж 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Тепер його має ухвалити Палата представників, але там можуть виникнути труднощі.

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