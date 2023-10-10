Там натякнули, що подібну заяву він зробив від свого імені.

Оголошення, зроблене єврокомісаром Олівером Варгеї про призупинення фінансової допомоги Палестині, було без проведення консультацій.

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда". "Оголошення, яке зробив єврокомісар Варгеї, було без проведення консультацій із жодним членом Єврокомісії", – зауважив Мамер.

"Був консенсус, що... ми повинні мати інший погляд на підтримку Палестини. Це те, що ми відобразили у своїй заяві", – сказав він.

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Мамер пояснив, що наразі не йдеться про призупинення фіндопомоги палестинцям, йдеться про "перегляд".

"Це не означає, що до завершення перегляду ми щось призупинимо… Базуючись на перегляді, ми побачимо, які наступні кроки необхідно вжити", – пояснив ситуацію Мамер.

Нагадаємо, угорський євросомісар Олівер Варгеї відомий своєю антиукраїнською позицією. Він вважає, що в Україні утискають нацменшини. А восени минулого року єврокомісар Варгеї відкинув можливість прискореної процедури щодо вступу України до ЄС.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

9 жовтня єврокомісар Олівер Варгеї оголосив про рішення Єврокомісії зупинити фіндопомогу Палестині після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Після цього головний диплмат Євросоюзу Жозеп Боррель пояснив, що перегляд допомоги ЄС Палестині не призупинятиме фіндопомогу.

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