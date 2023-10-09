Європейська комісія є найбільшим донором палестинців.

Європейська комісія заявила, що переглянула все фінансування розвитку Палестини після нападу ХАМАС на Ізраїль. Як пише EurActiv, йдеться про негайне призупинення всіх платежів і перегляд усіх розгорнутих проектів, що передбачали фінансування.

"Масштаб терору та жорстокості проти Ізраїлю та його народу є поворотним моментом. Справи не можуть йти як зазвичай. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає свій повний портфель розвитку на загальну суму 691 мільйон євро", – сказав комісар із питань розширення і сусідства Олівер Варгеї.

За його словами, відбудеться "негайне призупинення всіх платежів, перегляд усіх проектів; всі нові бюджетні пропозиції, у тому числі на 2023 рік, відкладені до подальших повідомлень та комплексної оцінки".

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Фінансова допомога ЄС Палестині - це треба знати

Держава Палестина вже 75 років перебуває у процесі створення і є частково визнаною. Наразі Палестина розділена на дві частини – Західний берег річки Йордан та Сектор Гази, що контролюється ХАМАС.

Головним донором Палестини є Євросоюз. Блок пообіцяв надати 1,18 мільярда євро фінансової підтримки з 2021 по 2024 рік у спільній програмі для Західного берега та Гази,. Проекти, які підтримує ЄС, виконуються партнерами на місцях, наприклад неурядовими організаціями. Фінансування ЄС підтримує найважливіші послуги для палестинського населення та сприяє прямому фінансуванню палестинської влади. Європейська комісія наполягає, що жодна її допомога не була спрямована на фінансування ХАМАС чи будь-якої іншої бойової групи.

Після атаки ХАМАС на Ізраїль Німеччина та Австрія призупинили будь-яку допомогу палестинським територіям. Водночас Італія заявила, що продовжить надавати гуманітарну допомогу палестинським територіям.

Напад ХАМАС на Ізраїль - останні новини

7 жовтня терористичне палестинське угруповання ХАМАС розпочало найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, завдавши тисячі ударів та увійшовши на територію країни. Станом на вечір 8 жовтня було відомо, що кількість жертв нападу зросла до 700, поранені понад 2 тисячі людей.

8 жовтня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни. Він також попередив, що війна з ХАМАС буде тривалою і важкою. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поставила за мету повне знищення ХАМАС.

9 жовтня головний представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль відновив контроль над усіма містами на кордоні, до яких вторглися терористи ХАМАС. Наразі розпочато повну блокаду Гази – припинено постачання продуктів, води, електроенергії.

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