Позитивне голосування у ключовому комітеті із закордонних справ не є гарантією того, що таке рішення підтримає весь Європарламент.

У Європарламенті (ЄП) запідозрили угорського єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї в упередженості щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС і хочуть відповідного розслідування Єврокомісії щодо його поведінки.

Як повідомляє "Європейська правда", на засіданні 30 листопада комітет Європарламенту із закордонних справ 35 проти 20 голосів ухвалив поправку до проекту доповіді про здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики у 2022 році, за яку ЄП має голосувати орієнтовно у січні.

"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральне місце демократичних та правових реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС; закликає Єврокомісію ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо того, чи є поведінка та політика, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення, порушенням Кодексу поведінки членів Єврокомісії та зобов'язань комісара згідно з договорами ЄС", - йдеться у тексті поправки.

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Ініціаторами поправки є четверо євродепутатів від фракції Прогресивного альянсу соціалістів і демократів: Тейс Рьотен, Начо Санчес Амор, Хаві Лопес і Тоніно Піцула.

Слід зазначити, що позитивне голосування у ключовому комітеті із закордонних справ не є гарантією того, що таке рішення підтримає весь Європарламент.

Хто такий Олівер Варгеї

Єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї відомий своїми антиукраїнськими настроями. На засіданні Ради асоціації ЄС-Україна єврокомісар від Угорщини вимагав внести до спільної заяви тезу про те, що в Україні утискають національні меншини, а також вимагав від Києва припинити роботу сайту "Миротворець". За даними журналістів, на двосторонніх переговорах Варгеї взагалі був дуже агресивним, але коли дійшло до питання "Миротворця", некоректність зайшла за межу.

А 7 листопада єврокомісар Варгеї відкинув можливість прискореної процедури щодо вступу України до ЄС.

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