Наразі його життя не під загрозою, але все одно в небезпеці, кажуть лікарі.

У Папи Римського Франциска, який вже тиждень в перебуває в лікарні, стався тривалий астматичний респіраторний криз, його стан оцінюється як критичний. Про це повідомляє прес-служба Ватикану.

88-річний Франциск вже протягом тижня перебуває в лікарні з пневмонією та складною легеневою інфекцією. Після того, як тести показали низький рівень тромбоцитів, пов’язаний з анемією, він отримав переливання крові. Тепер же під час астматичного кризу він потребував високого потоку кисню.

"Святійший Отець продовжує бути пильним і провів день у кріслі, хоча відчував більше болю, ніж учора. На даний момент прогноз зберігається", - йдеться в повідомленні.

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Лікарі Франциска вважають, що йому доведеться пробути в лікарні принаймні до кінця наступного тижня. Вони наголосили, що Папа Франциск "не під загрозою смерті", але він також не повністю "поза небезпекою".

Вони попередили, що основною загрозою, з якою може зіткнутися глава католицької церкви, є розвиток сепсису, серйозного зараження крові, яке може виникнути як ускладнення пневмонії. Але поки що цього не сталося.

На тлі проблем зі здоров’ям у Папи чиновники Ватикану намагаються спростувати чутки, буцімто Франциск розглядає можливість піти у відставку через неспроможність виконувати обов’язки лідера всіх католиків.

Останні заяви Папи Римського

Як писав УНІАН, нещодавно Франциск закликав українців пробачити Росію і не відповідати "ударом на удар". Разом з тим він закликав пам’ятати героїв, які віддали життя за Батьківщину.

Також ми розповідали, що Папа Римський назвав "ганьбою" плани Трампа депортувати мільйони мігрантів. За словами понтифіка, такі дії не зможуть розв'язати проблеми.

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