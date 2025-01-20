За словами понтифіка, такий спосіб не зможе розв'язати проблеми.

Папа Римський Франциск відреагував на план новообраного президента США Дональда Трампа щодо депортації іммігрантів. За його словами, такі наміри є "ганьбою", пише CNN.

"Якщо це правда, то це буде ганьбою, тому що це зробить бідних нещасних, які не мають чим заплатити по неоплаченому рахунку. Так не можна. Це не спосіб розв'язувати проблеми", - наголосив Папа Римський.

У CNN нагадали, що Франциск зробив захист мігрантів ключовою частиною своєї роботи, наполягаючи на тому, що їх варто поважати та інтегрувати у суспільство.

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"Це також тема, яка резонує особисто з Франциском. У своїй новій автобіографії Папа згадав, як його дідусь, бабуся і батько по батьковій лінії планували в 1927 році відплисти з Італії до Аргентини на кораблі "Принцеси Мафальди", який затонув, втративши багато життів, але в підсумку здійснив переправу пізніше", - підкреслили у матеріалі.

Крім того, Франциск показав, що готовий з критикою ставитися до нової адміністрації Трампа, адже призначив кардинала Роберта Макелроя наступним архиєпископом Вашингтона. Відомо, що Макелрой назвав масові депортації іммігрантів "несумісними з католицькою доктриною".

Також плани депортації розкритикував й кардинал з Чикаго Блейз Купіч, а у 2016 році Франциск припускав, що тодішній кандидат у президенти Трамп був "не християнином" через свої антиімміграційні погляди.

Плани Трампа щодо депортації іммігрантів - останні новини

Раніше Дональд Трамп пообіцяв, що розпочне найбільшу в історії США операцію з депортації. За його словами, у свій перший день в Овальному кабінеті він підпише історичну низку указів, щоб закрити кордон США для нелегальних мігрантів і зупинити вторгнення в країну.

Водночас видання Bloomberg повідомляло, що Трамп на перших етапах планує депортувати із США мільйон мігрантів. Президент США почне з 1 мільйона людей в США, які не мають жодних підстав залишатися в країні через те, що вони скоїли злочини або мають накази про депортацію.

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