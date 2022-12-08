Папі Франциску знадобилося близько 30 секунд, щоб оволодіти собою.

Папа Римський Франциск під час молитви Богородиці у Ватикані заплакав, згадавши про страждання українців.

"Пречиста Діво, сьогодні я хотів би піднести тобі подяку українців", - почав Папа Франциск, але не зміг продовжити через сльози, що підступили.

Він схилив голову і мовчав приблизно 30 секунд. Коли Папа відновив молитву, його голос тремтів.

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"Замість цього я знову несу благання людей, старих людей, батьків і матерів, молодих людей цієї замученої країни, яка так сильно страждає", - закінчив він через деякий час.

Нагадаємо, Папа Франциск вже не раз емоційно висловлювався про війну в Україні, а 25 лютого, через день після вторгнення Росії в Україну, Папа всупереч всім правилам раптово особисто відвідав посольство РФ у Ватикані, щоб просити Росію припинити агресію.

Заяви Папи Римського про війну

28 листопада інтерв'ю журналу Amerika Папа Римський Франциск сказав, що" найжорстокішими " учасниками війни в Україні серед російських військових є чеченці і буряти. Він сказав, що в Україні багато людей прийняли мученицьку смерть. При цьому зазначив, що у нього є багато інформації про жорстокість російських військ, які вторглися в Україну.

До цього стало відомо, що Папа Римський пропонував стати посередником на переговорах РФ і України. Проте в Кремлі відмовилися від пропозиції Ватикану.

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