Він зауважив, що історія повторюється сьогодні.

Під час загальної аудієнції Папа Римський Франциск знову нагадав про війну в Україні й порівняв її з операцією нацистської Німеччини проти євреїв в роки Другої світової війни.

"Історія повторюється сьогодні!" – сказав Папа Римський, повідомляє Vatican News .

"Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробудить у всіх нас рішучість і дії заради миру", – закликав Франциск і пізніше додав: "А історія повторюється. Ми бачимо зараз, що відбувається в Україні".

Відео дня

Нагадаємо, в останніх заявах Папа Римський все рішучіше засуджує дії Росії в Україні, хоча до цього покладав відповідальність за війну на НАТО і висловлювався на підтримку російської культури.

Зокрема в листопаді він заявив, що українці страждають від "мучеництва агресії" і порівняв наслідки війни для українців з "жахливим геноцидом" 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін влаштував в країні голод.

Заяви Папи Римського про війну

28 листопада інтервʼю журналу Amerika Папа Римський Франциск сказав, що "найжорстокішими" учасниками війни в Україні серед російських військових є чеченці та буряти. Він сказав, що в Україні багато людей прийняли мученицьку смерть. При цьому зазначив, що має багато інформації про жорстокість російських військ, які вторглися в Україну.

До цього стало відомо, що Папа Римський пропонував стати посередником на перемовинах РФ та України. Проте у Кремлі відмовились від пропозиції Ватикану.

Вас також можуть зацікавити новини: