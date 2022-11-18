Він закликав демілітаризувати серця.

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан готовий виступити посередником у переговорах між Україною та Росією.

Вони оцінюють усі можливості, які можуть привести до справжнього припинення вогню і справжніх переговорів, сказав він в інтерв’ю для La Stampa.

"Ми задіяні в наданні гуманітарної підтримки народові багатостраждальної України, яку ношу в своєму серці разом з її стражданнями. Крім того, стараємося розвинути мережу стосунків, що сприятиме наближенню між сторонами, щоби знайти вирішення. Крім того, Святий Престол робить те, що повинен, для допомоги полоненим", - розповів він.

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Франциск відзначив, що вони готові зробити все можливе для посередництва і закінчення війні в Україні.

"Не опускаймо руки, мир є можливим. Але потрібно, щоб всі трудилися над тим, щоби демілітаризувати серця, починаючи з власного. А тодітреба знешкодити, роззброїти насильство. Всі ми повинні бути пацифістами. Хотіти миру, не лише перемир’я, яке можливо послужить для переозброєння. Прагнути справжнього миру, який є плодом діалогу", - додав він.

Заяви Папи Римського щодо війни

Як повдіомляв УНІАН, влітку Папа Римський сказав, що війну в Україні могли "якось спровокувати, або не попередити".

Попри це, він називав "морально прийнятним" постачання зброї Україні для захису.

На початку осені Папа заявив, що сприяв найбільшому з початку повномасштабної війни обміну військовополоненими з Росією.

У листопаді Франциск сказав, що жорстокість, з якою російські військові вооють в Україні, не властива російському народові.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що заяви людини, яка бере участь у переговорах, не можуть бути різкими.

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