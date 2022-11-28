У Кремлі звинуватили Київ у тому, що його позиція робить переговори неможливими.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вітає пропозицію Ватикану надати платформу для переговорів з Україною, однак наголосив на її непотрібності.

Зокрема, у Кремлі звинуватили Київ у тому, що його позиція робить переговори неможливими, повідомляє Reuters.

"Звичайно, ми вітаємо таку політичну волю, але враховуючи ту ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути затребуваними", - сказав Пєсков.

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Як відомо, Папа Римський Франциск 10 днів тому повторив пропозицію стати посередником і покласти край російській війні в Україні.

Заяви Папи Римського щодо війни

Як повідомляв УНІАН, влітку Папа Римський заявив, що війну в Україні могли "якось спровокувати, або не попередити".

Водночас він назвав "морально прийнятним" постачання зброї Україні для захисту.

На початку осені Папа Римський Франциск зізнався, що сприяв найбільшому з початку повномасштабної війни обміну військовополоненими між Україною та РФ.

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