Попередник Льва XIV Папа Франциск мав більш стриману позицію.

Новий Папа Римський Роберт Прево, який обрав імʼя Лев XIV, висловився про російську війну проти України.

Відповідну заяву американський понтифік зробив в інтервʼю перуанському Semanario Expresión. Він засудив російську агресію.

Війну РФ проти України Папа Римський охарактеризував як "справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади".

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Варто зазначити, що попередник Льва XIV, Папа Франциск мав більш стриману позицію щодо російсько-української війни. Багато його заяв у цьому контексті не розрізняли жертву і агресора. Критику викликали і його слова про те, що росіяни і українці є "братами".

Папа Римський Лев XIV

8 травня конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського. Ним став кардинал Роберт Френсіс Прево, який взяв собі імʼя Лев XIV.

Відомо, що Прево – перший в історії американець, який став Папою Римським. Він народився в Чикаго, вільно володіє кількома мовами: іспанською, італійською, французькою і португальською, англійською. Також понтифік читає латиною та німецькою.

Reuters пише, що папство Льва XIV відрізнятиметься від того, яким було папство його попередника – Папи Франциска.

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