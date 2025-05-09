Судячи з підказок, його папство відрізнятиметься від того, яке було за Папи Римського Франциска, який помер минулого місяця.

З перших хвилин на балконі собору Святого Петра Папа Лев XIV дав три важливі підказки про те, яким буде його папство.

Як пише Reuters, першою підказкою Лева був його вибір імені. Річ у тім, що Папи часто використовують цей вибір, щоб послати свій перший важливий сигнал про пріоритети свого папства.

Видання зазначило, що Франциск взяв своє ім'я від святого Франциска Ассизького XIII століття, який відкинув багатство і дбав про бідних. Останній Папа, який взяв ім'я Лев, Лев XIII, зосередив своє папство в 1878-1903 роках на захисті прав трудящих.

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"Обравши ім'я Лев XIV, він показав, що прихильний до соціального вчення церкви", - сказав єзуїтський коментатор Томас Різ.

Другою підказкою Лева був його вибір мови і слова, які він виголошував, що робило явний акцент на необхідності миру.

Жодна з його промов перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра, не була англійською, а скоріше італійською - мовою папства, і короткий перехід іспанською, щоб привітати свою колишню громаду в Перу. США він не згадав.

"La pace sia con tutti voi!" (Мир вам!), перші слова нового Папи на публіці, перегукувалися з привітанням, яке католики вживають у свята, але також, як зазначило видання, це безпосереднє послання миру світові, що роздирається війнами.

Новий Папа сказав, що хоче поділитися миром Божим, назвавши його "роззброєним світом і світом, що роззброює", який є "скромним і стійким".

Третя підказка Папи Лева була в його виборі одягу.

На відміну від Франциска, який відкинув усі атрибути папства, зокрема й у перший день свого обрання 2013 року, Лев одягнув традиційний червоний папський одяг поверх своєї білої ряси.

Таким чином він дав зрозуміти, що він новий і зовсім інший Папа.

Обрання Папи Римського

Вчора увечері конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського - з труби на даху Сикстинської капели пішов білий дим, який і ознаменував обрання.

Кардинали віддали за одного з кандидатів понад дві третини голосів.

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