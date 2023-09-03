Тижневик вийде 4 вересня.

Польський суспільно-політичний тижневик Wprost на новій обкладинці зобразив Папу Римського Франциска в автомобілі, який стоїть на шасі танка російських загарбницьких військ.

Обкладинка номера опублікована на сайті тижневика. На малюнку можна побачити, що Франциск їде по розбитому обстрілами місту на "папамобілі" - спеціально розробленому автомобілі для його публічних поїздок. На танку зображений один із символів російського вторгнення - літера "Z".

Так редакція проілюструвала статтю про скандальну заяву Папи про "велич" Росії.

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Скандал навколо слів Папи Римського: що відомо

Нагадаємо, 25 серпня Франциск звернувся до учасників всеросійської зустрічі католицької молоді з промовою. Він назвав їх "спадкоємцями "великої" країни" та закликав не забувати про це.

"Ви спадкоємці Великої Росії: Великої Росії святих, правителів, Великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, [країни] великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки - Росії, йдіть вперед з цим", - сказав він.

У МЗС України заявили, що Франциск висловив російські великодержавні ідеї, замість того, щоб відкрити російській молоді очі.

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