Йдеться про скандальне звернення понтифіка до російської молоді.

В Міністерстві закордонних справ України різко висловилися щодо скандального звернення Папи Римського Франциска до російської молоді.

Йдеться про заяву понтифіка, в якій він згадав про "велич" РФ та зазначив, що росіяни - нащадки правителів "великої" Росії Петра І, Катерини ІІ та інших імперців. За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, з вуст Папи свідомо або не свідомо лунають тези імперіалістичної пропаганди.

Він нагадав, що у РФ загалом люблять фрази про "духовні скрепи", порятунок "Матінки Росії" та інші вислови, якими агресор виправдовує себе за пролиту кров українців.

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"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", - вказав Ніколенко.

Папа Римський викликав резонанс через звернення до молоді РФ

Нагадаємо, Папа Римський нагадав росіянам про їхнє імперське минуле в позитивному сенсі цього виразу під час Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Захід відбувся 25 серпня. Його підсумки та головні цитати Папи одразу розійшлися по ЗМІ РФ та були опубліковані архиєпархією Божої Матері в Москві.

В заяві він подякував російській молоді за її "спосіб бути росіянам", а також закликав не забувати, що російське суспільство - спадкоємці "великої матінки Росії".

Раніше Папа також запам'ятався заявою про продовження зернової угоди з Україною. Він звернувся до влади РФ, як до братів, з закликом не блокувати експорт зернових.

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