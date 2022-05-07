Через введені проти Росії санкції загальний експорт Китаю в країну впав на 27%.

Китайські технологічні компанії через введені проти РФ санкції по-тихому згортають свій бізнес в країні-агресорі. Це відбувається навіть попри заклики Пекіна до компаній чинити опір примусу з-за кордону.

Про це пише The Wall Street Journal. Серед таких компаній газета називає найбільший у світі виробник ПК Lenovo та виробник смартфонів та гаджетів Xiaomi.

Журналісти повідомили, що згідно з останніми даними уряду КНР, експорт техніки з Китаю у РФ почав стрімке падіння в березні:

поставки ноутбуків скоротилися більш ніж на 40%,

смартфонів – майже на дві третини,

а поставки базових станцій – на 98%.

Ба більше, виробник безпілотників SZ DJI Technology і зовсім оголосив про припинення своєї діяльності в Росії, щоб не допустити використання своєї продукції в бою.

Зменшення частки експорту в Росію передувало хвилям широкомасштабних фінансових санкцій і експортного контролю, введених США і їх союзниками щодо Росії після 24 лютого. Крім того, Сполучені Штати пригрозили покарати китайські компанії, що порушують або обходять антиросійські санкції.

Як зазначають джерела WSJ, великі американські постачальники мікросхем наполягають на дотриманні Китаєм санкцій, щоб їх напівпровідники не потрапили через треті особи в Росію. З цього випливає, що різке скорочення експорту технологій у РФ підкреслює масштабний характер західних санкцій і їх здатність проникати вглиб ланцюжків постачання і примушувати компанії, що знаходяться далеко, навіть в ситуації, коли їх уряди і виступають проти.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели й досі вводять потужні економічні санкції проти країни-агресора. Крім іншого, обмеження стосуються обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Так, курс рубля на цьому тлі впав до історичного мінімуму.

Як УНІАН вже писав, оголосити про нові обмеження для РФ планують до сакрального свята всіх "путіністів" - 9 травня. Санкції ЄС також торкнуться і Білорусь, яка фактично веде війну проти України ще з перших днів російського вторгнення

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