Поставки "звонілок" виросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%

У Росії зростає популярність фічерфонів – кнопкових "звонилок" з мінімумом функцій. Експерти пов'язують це з рішенням найбільших виробників смартфонів призупинити поставки в країну-агресор та наявних проблем з логістикою.

Про це повідомляє РБК з посиланням на звіт аналітичного центру GS Group.

Так, поставки кнопкових телефонів в Росії в першому кварталі 2022-го виросли відразу на 43% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року й сумарно досягли 3,5 млн. пристроїв. Поставки смартфонів же скоротилися на 14%, до 6,8 млн штук.

Основний обсяг імпорту кнопкових телефонів забезпечили три російські бренди: Inoi, F+ і BQ – на них сукупно припало майже два мільйони пристроїв. Представники одного з них зауважили, що зробили більш об'ємне замовлення, аби не зіткнутися з нестачею товару в майбутньому через проблеми з логістикою.

Нагадаємо, з лютого деякі компанії, зокрема Apple і Samsung, призупинили поставки своєї продукції в Росію.

Раніше журналісти WSJ також дізналися про "тихий" відхід з Росії китайських гігантів Lenovo і Xiaomi. Це відбувається, навіть попри заклики Пекіна до компаній чинити опір примусу з-за кордону.

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