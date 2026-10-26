Вучич визнав поразку на позачергових парламентських виборах в Сербії

Список, який він представляє, отримав близько 1,72 мільйона голосів.

Колишній президент Сербії Александар Вучич, який балотувався у прем’єр-міністри, визнав поразку списку "Об’єднана Сербія" на позачергових парламентських виборах, повідомляє Радіо Свобода.

Вучич заявив, що перемогу здобуває Студентський список, який може отримати від 135 до 140 місць у парламенті.

"На основі вибірки зрозуміло, що ми програли ці вибори, переміг Студентський список. У них буде від 135 до 140 мандатів, у нас – близько 105", - розповів він.

Відео дня

За його словами, список, який він представляє, отримав близько 1,72 мільйона голосів, тоді як студентський - 2,2 мільйона. Він зауважив, що інші політичні списки, за винятком списків національних меншин, не подолали виборчий бар’єр.

Видання вказало, що сербська прогресивна партія перебувала при владі з 2012 року.

Примітно, що в штабі "Студенти перемагають" після оголошення попередніх результатів вже почали святкування. Зокрема, кандидати та студенти співали й скандували "Перемога".

Кандидат студентського списку, колишній баскетболіст Деян Бодирога закликав громадян залишатися у своїх населених пунктах, підтримувати спостерігачів і стежити за підрахунком голосів.

При цьому, жителям Белграда він порадив не збиратися біля місць, де помітили посилену присутність поліції та людей у цивільному одязі.

Представниця Студентського списку Соня Сімонович повідомила, що команда вже почала підрахунок голосів. За її словами, останні на той момент дані свідчили, що у виборах узяли участь понад 4,35 мільйона громадян.

Центр вільних виборів і демократії (CeSID) повідомив, що станом на 20:00 отримав понад 300 повідомлень про можливі порушення під час голосування. Зокрема, це голосування без пред’явлення посвідчення особи, повторні випадки фотографування бюлетенів, а також сімейне й групове голосування.

Також надходили повідомлення про проблеми в роботі виборчих комісій, несправність обладнання для перевірки виборців, переривання голосування та труднощі з реалізацією виборчого права.

CeSID заявив, що продовжить стежити за ситуацією та перевіряти отримані повідомлення.

Заяви Вучича: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Вучич під час прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським заявляв, що Сербія і вся міжнародна спільнота дуже хочуть побачити кінець війни в Україні якомога швидше, але він не впевнений, що це станеться. Вучич зазначив, що не бачить шляхів для швидкого завершення війни.

Також ми писали, що Сербія, за словами Вучича, готується до можливого нападу альянсу Хорватії, Албанії та Косово. Він стверджував, що ці країни чекають на сприятливий момент, коли у світі настане загальний хаос, коли "спалахне більший конфлікт між європейцями та росіянами, і ще більший на Близькому Сході". Вучич зауважив, що сама Сербія не може превентивно напасти на Албанію та Хорватію, бо вони є членами НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: