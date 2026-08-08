Вучич заявив, що не бачить шляхів для швидкого завершення війни в Україні

На думку президента Сербії, попереду може бути складна зима як для України, так і для інших країн.

Президент Сербії Александар Вучич не впевнений у швидкому завершенні війни в Україні та побоюється, що попереду може бути складна зима як для України, так і для інших країн. Про це він заявив під час прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

За його словами, Сербія і вся міжнародна спільнота хотіли б якнайшвидшого завершення війни.

"Я не можу робити серйозних оцінок або припускати, чи скоро закінчиться війна. Сербія і вся міжнародна спільнота дуже хочуть побачити кінець цієї війни якомога швидше. Але я не впевнений щодо цього. Я боюся, що попереду ще одна важка зима, передусім для ваших людей, але і для всіх інших у світі", – сказав Вучич.

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Він зазначив, що не бачить шляхів для швидкого завершення війни.

Прогнози на зиму в Україні – що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що взимку на Україну можуть чекати два шляхи – або мирні переговори з РФ, або ж ескалація війни.

Президент також розповів, що за даними української розвідки, навколо Путіна наразі є два табори. Перший переконує кремлівського диктатора у необхідності завершення війни. Тоді як другий просить продовжувати бойові дії.

За словами німецького військового аналітика Юліана Рьопке, РФ може мобілізувати від 250 до 500 тисяч військових. Він зазначив, що минулого року в РФ якісно працювала схема набору контрактників, завдяки якій вдалося набрати 409 тисяч військовослужбовців. Однак цьогоріч ситуація змінилася – РФ не набирає такої кількості через рекрутинг. І це може змусити її змінити тактику.

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