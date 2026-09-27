Проросійський президент Сербії подав у відставку

На країну очікують дострокові вибори.

Президент Сербії Александар Вучич офіційно подав у відставку. Про це повідомляє The Associated Press.

Як зазначає видання, другий президентський термін Вучича мав закінчитися у травні наступного року. І оскільки сербська конституція забороняє балотуватися на третій термін, Вучич вирішив очолюти свою праву Сербську прогресивну партію на парламентських виборах у жовтні. Це означає, що теоретично учорашній президент може очолити сербський уряд.

Варто зауважити, що до того, як стати президентом у 2017 році, Вучич вже був прем'єр-міністром Сербії - з 2014 до 2017 року.

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Політична криза в Сербії

В останні роки правління Александара Вучича Сербія занурилася у перманентну політичну кризу. Після обвалу навісу на залізничному вокзалі в Нові-Саді в листопаді 2024 року, унаслідок якого загинули 16 людей, спалахнули масштабні протести. Люди переконані, що трагедія стала наслідком системної корупції та неефективного управління державними будівельними проєктами, від чого суспільство втомилося.

Масові антиурядові акції, очолювані переважно студентами, охопили країну і тривали понад півтора року; учасники вимагали політичних змін, розслідувань корупції та дострокових виборів. У січні 2025 року прем’єр-міністр Мілош Вучевич, ключовий союзник Вучича, оголосив про відставку на тлі протестів.

Влада зіткнулася зі звинуваченнями у застосуванні надмірної сили проти протестувальників, зокрема звукових гармат під час великих акцій у Белграді.

Протести стали наймасштабнішою хвилею невдоволення за кілька десятиліть, а рейтинги правлячої Сербської прогресивної партії знизилися нижче 50%.

У червні цього року Вучич заявив, що піде у відставку протягом кількох тижнів і ініціює дострокові президентські та парламентські вибори. При цьому він дав зрозуміти, що підтримає свою партію на парламентських виборах і може повернутися до влади вже на чолі уряду. Водночас проєвропейська опозиція, яка критикує намагання Вучича балансувати між Брюсселем і Москвою, має непогані шанси на перемогу.

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