Сербія готується відбивати вторгнення трьох сусідніх країн, - президент Вучич

У Белграді вважають, що менші сусіди сплять і бачать, як би спільно напасти на Сербію.

Сербія готується до начебто можливого нападу альянсу Хорватії, Албанії та Косово. Про це в ефірі сербського телебачення заявив президент країни Александар Вучич.

"Ми готуємося до їхнього нападу. Вони чекають на момент у майбутньому, коли спалахне більший конфлікт між європейцями та росіянами, і ще більший на Близькому Сході. Це їхні наміри, вони чекають на сприятливий момент, коли у світі настане загальний хаос", – сказав він.

Вучич зауважив, що сама Сербія не може превентивно напасти на Албанію та Хорватію, бо вони є членами НАТО. За його словами, мешканцям Сербії не потрібно хвилюватися через цю загрозу, оскільки сербська держава "має достатньо стримуючої сили", щоб не допустити іноземного вторгнення.

"Ви можете спати спокійно, громадяни Сербії можуть спати спокійно. Сербія достатньо сильна, щоб зберегти свою територіальну цілісність, суверенітет, свободу та безпеку своїх громадян. Вони не нападуть на нас не тому, що не хочуть, а тому, що знають, якою буде відповідь", – сказав він.

Чому Вучич очікує нападу на Сербію

Заява Александра Вучича, вочевидь, безпосередньо пов'язана з декларацією про оборонне співробітництво, яку міністри оборони Хорватії, Албанії та Косово підписали рік тому. Ця угода передбачає спільні військові навчання, обмін досвідом, підвищення сумісності армій та протидію гібридним загрозам. Декларація не означає створення повноцінного військового союзу, а подавалася як крок до регіональної стабільності та євроатлантичної інтеграції Косово.

У керівництві Сербії цю співпрацю трактували як справжній військовий союз, спрямований виключно проти Сербії. Такий підхід вписується в ширший політичний стиль Вучича, який спирається на історичну травму розпаду Югославії у 1990-х роках, невизнання незалежності Косово з боку Сербії, страхи сербів щодо ідеї створення "Великої Албанії" та відчуття оточення Сербії НАТО-вськими країнами.

Вас також можуть зацікавити новини: