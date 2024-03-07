Це ускладнило використання залізничної гілки у військових цілях.

Представники українського підпілля провели диверсію на залізничному об'єкті в Московській області Росії.

Як повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву "Атеш", вони знищили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.

За словами самих партизанів, це ускладнило використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

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"Наша мета - зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити", - наголосили представники Сил спротиву.

В "Атеш" оприлюднили відповідні фото та відео.

Операції партизанів у тилу ворога

Нещодавно партизани розкрили нове місце дислокації російських бойових вертольотів. Виявилось, що вони розміщують бойові вертольоти на руїнах комбінату "Азовсталь". Уже виявлено низку приватних домоволодінь, де розквартировані пілоти окупантів.

Також агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації у Сакському районі окупованого Криму.

Крім того, представники руху опору потрапили на будівництво оборонного об'єкта загарбників у селі Окунівка Чорноморського району.

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