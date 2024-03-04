Росіяни розміщують бойові вертольоти на "Азовсталі".

Окупанти розміщують бойові вертольоти на руїнах комбінату "Азовсталь", повідомляє партизанський рух"АТЕШ" у Телеграм-каналі.

"Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що окупанти активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються для бойових завдань", - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що їхні агенти моніторять активність авіації противника, а також дислокацію його військ. Уже виявлено низку приватних домоволодінь, де розквартировані пілоти окупантів.

В "АТЕШ" підкреслюють, що вся інформація передана Силам оборони України.

Нові знахідки партизан

Раніше агенти "АТЕШ" встановили, що до Джанкоя в тимчасово окупованому Криму прибуло багато нових російських військових, серед них і найманці ПВК "Вагнер". Також, як зазначають партизани, виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представників республіки Комі.

Також агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) біля населеного пункту Наумівка Сакського району.

Вас також можуть зацікавити новини: