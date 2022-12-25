У поліції повідомили, що літній чоловік, який влаштував стрілянину, не сповна розуму.

Чоловік, який влаштував стрілянину і вбив трьох людей у курдському культурному центрі, зізнався поліції, що скоїв це з "патологічної ненависті до іноземців".

Як повідомили в прокуратурі Парижа,чоловік пішов на вулицю д'Енжен в 10-му окрузі, щоб стріляти в курдів, яких він звинувачує в тому, що вони "брали полонених під час боротьби з ІДІЛ, замість того, щоб вбивати їх", передає Le Figaro.

Зазначається, що чоловік психічно нездоровий і наразі перебуває у психіатричному лазареті штаб-квартири поліції, якій він повідомив, що "завжди хотів вбивати мігрантів, іноземців" з моменту пограбування його будинку в 2016 році.

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Стрілянина в Парижі

У п'ятницю в жвавому районі 10-го округу Парижа літній чоловік відкрив стрілянину, вбивши трьох людей у курдському культурному центрі. Після допиту підозрюваного слідчі вказали на расистський мотив злочину.

На наступний день у Парижі почалися протести курдів, а 24 грудня вони переросли у протистояння. Зокрема, сталися сутички поліції з курдськими демонстрантами, обуреними вбивством озброєним злочинцем трьох членів їхньої громади.

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