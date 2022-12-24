У центрі французької столиці були перевернуті машини і розбиті вітрини магазинів.

У Парижі сталися сутички поліції з курдськими демонстрантами, обуреними вбивством озброєним злочинцем трьох членів їхньої громади.

Як повідомляє Reuters, в ході протистояння були перевернуті автомобілі, пошкоджено вітрини магазинів, також виникли невеликі пожежі біля площі Республіки, де перед цим курди проводили мирний протест.

Начальник паризької поліції Лоран Нуньєс заявив, що протести раптово переросли в насильство, але поки неясно, чому.

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Нуньєс сказав, що кілька десятків протестувальників несуть відповідальність за насильство, додавши, що вже заарештовано 11 осіб, 30 осіб отримали незначні травми.

Коли демонстранти йшли з площі, вони кидали в поліцейських каміння, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Сутички тривали близько двох годин, після чого протестувальники розійшлися.

Стрілянина в Парижі

У п'ятницю в жвавому районі 10-го округу Парижа літній чоловік відкрив стрілянину, вбивши трьох людей у курдському культурному центрі.

Після допиту підозрюваного слідчі вказали на расистський мотив злочину.

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