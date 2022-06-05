Наразі точна кількість загиблих та поранених встановлюється.

У штаті Ондо в Нігерії озброєні люди увірвались до місцевої католицької церкви, де влаштували стрілянину й підірвали вибухівку в натовпі.

Губернатор штату Ондо Аракунрін Акередолу повідомив, що озброєні нападники ввірвались до католицької церкви святого Франциска Ксав’єра в містечку Ово, передає Reuters. Там якраз відбувалась літургія, приурочена до свята П’ятидесятниці.

Очевидці розповіли, що нападники підірвали вибухівку, стріляли в натовп навмання, а потім викрали священика й ще кількох прихожан.

Поки що ні поліція ні місцева влада не можуть надати точні дані щодо загиблих і поранених внаслідок нападу. При цьому місцевий чиновник сказав, що кількість загиблих може сягнути кількох десятків. Очевидці повідомляють, що серед загиблих є діти.

Журналісти повідомляють, що викрадення людей та збройні напади переважно стаються на північному заході країни, але штат Ондо знаходиться на південно-західному узбережжі країни, де подібні інциденти трапляються вкрай рідко.

Поки що жодна з політичних і збройних груп у країні не взяли відповідальність за цей напад.

"Ми використовуємо всі доступні ресурси, щоб вистежити цих нападників і змусити їх заплатити", - йдеться у заяві губернатора штату Ондо Аракунріна Акередолу.

Як повідомляв УНІАН, біля Нігерії на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit стався вибух і почалася пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: