Засновник месенджера Telegram Павєл Дуров розповів про своє затримання у Франції наприкінці серпня 2024 року.

В інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону він заявив, що після арешту Telegram звинуватили в ігноруванні судових запитів від Франції. Дуров запевняє, що це неправда і вони ніколи не отримували від країни жодного юридично зобов'язуючого запиту.

За його словами, лише після затримання Париж почав робити ці запити та отримувати від месенджера відповіді, які допомагають ідентифікувати підозрюваних у злочинах. Йдеться про розкриття номерів телефонів та IP- адрес після отримання підписаного суддею ордера. Він запевняє, що така практика діяла в інших країнах задовго до цього:

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"Я усе ще в розгубленості. Спочатку вони сказали: "Ви не відповіли на наші юридичні запити, і тому ви співучасник". По-перше, неправда, що ми не відповідали на юридично зобов'язуючі запитання. А по-друге, надзвичайно широке трактування "співучасті" навіть для французької системи. Від своїх юристів я чув, що це абсолюнто безпрецендентно".

Арешт Дурова у Франції

Нагадаємо, засновник месенджера Telegram, був заарештований у Франції 24 серпня 2024 року в аеропорту Ле-Бурже після прибуття з Азербайджану.

Його затримання стало результатом ордера, виданого французькими правоохоронними органами, оскільки його ім'я значилося у списку розшукуваних осіб.

Французька прокуратура висунула проти Дурова низку серйозних звинувачень, зокрема у невжитті заходів щодо припинення злочинного використання його платформи Telegram.

28 серпня французький суд висунув офіційні звинувачення проти Дурова та призначив йому заставу в розмірі 5 мільйонів євро. Також йому було заборонено залишати територію Франції до завершення слідства .

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