Він виступив зі звинуваченням в бік Парижа.

Співзасновник мессенджера Telegram Павєл Дуров заявив, що напередодні президентських виборів у Румунії отримував прохання "заглушити консервативні голоси" в країні.

Російський бізнесмен написав у мікроблозі X, що мова йде про один із західноєвропейських урядів. У дужках він додав емоджі у вигляді багета, який у багатьох асоціюється з Францією. Дуров зазначив, що Telegram не обмежуватиме свободи румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали.

"Не можна "захищати демократію", знищуючи демократію. Ви не можете "боротися з втручанням у вибори", втручаючись у вибори. Ви або маєте свободу слова і чесні вибори - або не маєте. І румунський народ заслуговує і на те, і на інше", - написав він.

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Міністерство закордонних справ Франції та Європи назвало ці звинувачення абсолютно безпідставними, зазначивши, що це лише відволікаючий маневр від реальних загроз втручання у вибори. В опублікованій в X заяві зазначається, що перший тур президентських виборів у Румунії анулювали саме після цифрового і фінансового втручання з боку пов'язаних з Росією суб'єктів:

"Як партнер і друг, ми нагадуємо, що Франція підтримала Румунію у її вступі до Європейського Союзу, її реформах, входженні до Шенгенської зони і прогресі. Заради її безпеки, наприклад, відправили наших солдатів через п'ять днів після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Брехня про Францію, образа її - це розрив цієї історії".

Згодом Дуров опублікував новий допис, в якому вже стверджував, що навесні очільник французької зовнішньої розвідки Ніколя Лернер особисто просив його "заборонити консервативні голоси" в Румунії.

"Я відмовився. Ми не блокували протестувальників у Росії, Білорусі чи Ірані. Ми не почнемо робити це в Європі", - написав він.

Вибори у Румунії

Нагадаємо, у грудні Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів через виявлені порушення, включаючи зовнішнє втручання та маніпуляції в соціальних мережах, що вплинули на результати голосування.

Зокрема, проросійський кандидат Келін Джорджеску отримав значну підтримку завдяки кампанії в TikTok, яка, за даними спецслужб, координувалася з Росії.

Вчора в країні пройшли нові вибори, на них перемагає мер Бухареста Нікушор Дан. Він виступає за зміцнення зв'язків з Євросоюзом і НАТО, а також бачить загрозу в Росії.

У Міністерстві закордонних справ країни заявляли про нові ознаки російського втручання у вибори. Зокрема, там повідомили про вірусну кампанію фейкових новин у мережі.

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