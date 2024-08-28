Дуров проходить за шістьма статтями, зокрема - за адміністрування онлайн-платформою з метою здійснення незаконних транзакцій.

Засновника Telegram Павла Дурова взяли під судовий нагляд, йому накладено заборону на виїзд із Франції. Він може уникнути попереднього ув'язнення, внісши заставу в розмірі 5 млн євро, повідомляє прокуратура Парижа.

Звільненому з-під варти в середу, 28 серпня, Павлу Дурову після слухання в суді висунули звинувачення. Він проходить за шістьма статтями і повинен з'являтися в поліції 2 рази на тиждень. Бізнемену загрожує до 10 років в'язниці, йому висунуто звинувачення в:

Співучасті в забезпеченні незаконних транзакцій.

Співучасті в зберіганні порноматеріалів, зокрема з неповнолітніми.

Співучасті в обігу наркотиків.

Співучасті в шахрайстві.

Наданні криптологічних послуг.

Відмову надати на запит уповноважених органів необхідну інформацію або документи.

Засновник і бос Telegram був допитаний французькою судовою владою, яка звинуватила його в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його сервісу обміну повідомленнями.

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Рішення судді було ухвалено через чотири дні після того, як Дурова заарештували в аеропорту Парижа.

Арешт Дурова - подробиці

Павла Дурова затримали ввечері суботи, 24 серпня, в паризькому аеропорту "Ле Бурже". Прокуратура повідомила, що арешт було проведено в рамках розслідування справи з 12 складами злочиную

Сьогодні французький телеканал BFMTV повідомив, що засновника Telegram звільнено з-під варти.

Однак потім слідує пояснення, що це процесуальний момент - суддя припинив утримання під вартою, і тривало перше опитування потенційного підозрюваного, в результаті якого ухвалено рішення про подальшу долю Дурова.

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