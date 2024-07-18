Пелосі у приватній розмові сказала Байдену, що він програє Трампу, - CNN

Втім, наразі невідомо, чи радила Пелосі Байдену відмовитися від участі у виборах 2024 року.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі приватно зателефонувала президенту Джо Байдену. Під час розмови вона сказала йому, що, за даними опитувань, президент не зможе перемогти Дональда Трампа.

Як повідомляє CNN з посиланням на чотири інформовані джерела, Пелосі також заявила під час цієї бесіди, що Байден може знищити шанси демократів на перемогу в Палаті представників у листопаді, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

Президент заперечив це, сказавши, що бачив опитування, які вказують на те, що він може перемогти, каже один зі співрозмовників. Це підтвердило ще одне джерело.

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У якийсь момент Пелосі попросила давнього консультанта Байдена Майка Донілона сконтактувати з нею, щоб обговорити дані опитувань.

Як пише видання, цей телефонний дзвінок став другою відомою розмовою між Пелосі і Байденом після провальних дебатів. Один зі співрозмовників повідомив, що розмова відбулася протягом останнього тижня.

Жодне з джерел не повідомило, чи радила Пелосі Байдену відмовитися від участі у виборах 2024 року.

Вибори у США - головні новини

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Наприкінці червня відбулися перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Газета The Wall Street Journal писала, що нинішній лідер американців зазнав провалу під час "сутички" - здавався менш енергійним, ніж опонент, і "заїкався".

Пізніше ЗМІ дізналися, що понад 160 впливових членів Демократичної партії звернулися до президента із закликом відмовитися від участі у виборах.

Байден не хоче знімати свою кандидатуру. Він визнав, що він старий, але заявив, що зміг багато чого досягти.

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